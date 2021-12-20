Объявления "Я ищу..." в Киеве

«Ищу друга! Дружили несколько лет! Год его рождения 1964, день и месяц не помню, у него по локоть нет левой руки! Он инвалид!Киевлянин, его мама разводила котов, а он сам когда то, на севере, был собаководом! Большой специалист по этому делу! Мы когда то договаривались заняться собачками! Так сложилось...»