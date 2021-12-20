Объявления "Я ищу..." в Киеве

«01.09.1999. Киевский район, поселок Макаров. Пропал с 23.03.2022. Мой номер телефона +79288018334.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу двух сводных сестренок, одной из которых уже нет в живых. Ныне здравствующая - Виногорова Мария Георгиевна (дата рождения - 1930-1941). Ищет сводный брат - Виногоров Георгий Георгиевич. Контактные данные: телефон +375291416093; почта vinahorav-h@yandex.ru.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу двух сводных сестрёнок, одной из которых уже нет в живых. Ныне здравствующая- Виногорова Мария Георгиевна (Дата рождения - 1930-1941). Ищет сводный брат Виногоров Георгий Георгиевич.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу двух сводных сетсрёнок, одной из которых уже нет в живых. Год рождения 1930-1939.Ищет сводный брат Виногоров Георгий Георгиевич.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу двух сводных сестер, одной из которых нет в живых. Года их рождения приблизительно 1930-1939. Место проживание - Киев. Ищет сводный брат Виногоров Георгий Георгиевич.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу двоюродную сестру, родилась в Ивано-Франковской области. Макарова Олеся Николаевна, 1974 г. р.»Я ищу... в Киеве ›
«1969 г. р. г. Киев. Выйди на связь по почте в интернете.»Я ищу... в Киеве ›
«Отец Наташи родился в с Валки, Киево Святошонский район, Украины, год рождения Наташи точно не знаю, где то 1973, /1975 гр, она племянница Залевской Анны Степановна, муж у Наташи врач в Киеве, Маму зовут Аня, мой адрес г. Магадан ул Дзержинского д 14 кв 12 тел. +79140339433.»Я ищу... в Киеве ›
«По просьбе вашей мамы, я ищу Вас, умер папа ей очень тяжело и она сильно болеет и ждет вас. 08.02.1963 года, родом город Иркутск. Тел. 89145529633.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу двух сестрёнок, одной из которых уже нет в живых. Дата рождения- 1930-1939 г. Место рождения -Украина. Ищет сводный брат- Виногоров Георгий Георгиевич (дата рождения -1956 г).»Я ищу... в Киеве ›
«День добрый! Ищу родственников моей мамы в Украине Масло (Васильева) Вера Филипповна, 10.04.1926 г. р, рожденной в Киевской обл, Корсунь-Шевченковский район, с. Квитки.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу подругу, Гоменюк Надежду Павловну, она где-то 1992, может 1991 г. р.2 сентября. Сама Надя из Житомира, потом вроде переехала в Киев. Надя окончила КУ им. Б. Гринченко (бывш. КГПУ) педагогический институт, ЖГУ им. Франко, среднюю школу в с. Потеевка. Ищу подругу Надю уже 3 года.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу сестру, родилась в Киеве примерно в 1952 году (+- 1 год). Наш отец: Лавров Всеволод Константинович. Маму сестры (предположительно) звали Матильда.»Я ищу... в Киеве ›
Александр 26.10.2021
«Василенко Алла Федоровна 1929 г. р. проживавшая в г. Киев по ул. Голосеевская, ранее работала в Киево-Печерской Лавре.»Я ищу... в Киеве ›
«Уехал в Киев, нашли его документы, сам пропал.Если кто-то видел или знает где он, отпишитесь в вайбер пожалуйста +380713813812.»Я ищу... в Киеве ›
«Здравствуйте, ищу сестру, наша мама проживала вместе с сестрой в Томской области, п. Ягодное, Верхнекетский р-н, а когда родила меня, бросила и уехала, как мне сказали вроде город Киев. Сестру звали Марина ей тогда было 3 года, фамилия Крутикова или Крютикова точно не знаю, мать звали Наташей. Меня зовут...»Я ищу... в Киеве ›
«Здравствуйте помогите пожалуйста в поиске моей гражданской жены Лобан Виктории Петровны, 25.06.1994 г. р. Она проживала г. Киев. вул. Лобоновсково 152. кв. 153, в конце 2020 г. Пошла встречать на жд вокзал друзей и пропала и больше никто её не видел и никто не знает где она, помогите в поиске.»Я ищу... в Киеве ›
«Ищу друга! Дружили несколько лет! Год его рождения 1964, день и месяц не помню, у него по локоть нет левой руки! Он инвалид!Киевлянин, его мама разводила котов, а он сам когда то, на севере, был собаководом! Большой специалист по этому делу! Мы когда то договаривались заняться собачками! Так сложилось...»Я ищу... в Киеве ›
«Фамилия может уже другая. Мама забрала сына и не хочет показывать отцу. Не понятно почему.Но прошло очень много времени. Она забрала мальчика и внезапно исчезла. Ему сейчас где-то 20-21.»Я ищу... в Киеве ›
«Киевская обл, год рождения 1958 год. Отец Полишко Анатолий Николаевич.»Я ищу... в Киеве ›